Пропавшего в канун Нового года в Башкирии парня нашли мертвым
Сегодня, 26 марта, стало известно, что найдено тело 23-летнего Алексея Семенова, который исчез 30 декабря прошлого года. Об этом сообщили в группе поиска пропавших людей.
Сегодня, 26 марта, стало известно, что найдено тело 23-летнего Алексея Семенова, который исчез 30 декабря прошлого года. Об этом сообщили в группе поиска пропавших людей.
Напомним, молодой человек уехал в село Кабаково к своей девушке и больше не вернулся домой. Нашлись свидетели, рассказавшие, что в тот вечер у Алексея случился конфликт с местными парнями в баре. Он вышел на улицу, забыв на столике свой мобильный телефон. Высказывались версии, что разборка между Алексеем и парнями продолжилась на улице.
Алексея нашли в снегу. Тело отправлено на экспертизу для выяснения причин его смерти.
ProUfu.ru выражает соболезнования близким погибшего.