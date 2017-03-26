Пропавшего в канун Нового года в Башкирии парня нашли мертвым

Напомним, молодой человек уехал в село Кабаково к своей девушке и больше не вернулся домой. Нашлись свидетели, рассказавшие, что в тот вечер у Алексея случился конфликт с местными парнями в баре. Он вышел на улицу, забыв на столике свой мобильный телефон. Высказывались версии, что разборка между Алексеем и парнями продолжилась на улице.

Алексея нашли в снегу. Тело отправлено на экспертизу для выяснения причин его смерти.

ProUfu.ru выражает соболезнования близким погибшего.