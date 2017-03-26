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21:35 (мск), источник: PROUFU.ru

Пропавшего в канун Нового года в Башкирии парня нашли мертвым

Сегодня, 26 марта, стало известно, что найдено тело 23-летнего Алексея Семенова, который исчез 30 декабря прошлого года. Об этом сообщили в группе поиска пропавших людей.

Напомним, молодой человек уехал в село Кабаково к своей девушке и больше не вернулся домой. Нашлись свидетели, рассказавшие, что в тот вечер у Алексея случился конфликт с местными парнями в баре. Он вышел на улицу, забыв на столике свой мобильный телефон. Высказывались версии, что разборка между Алексеем и парнями продолжилась на улице.

Алексея нашли в снегу. Тело отправлено на экспертизу для выяснения причин его смерти.

ProUfu.ru выражает соболезнования близким погибшего.

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