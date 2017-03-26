СК: В Башкирии после крушения поездов идет поиск одного человека

По данным источника «РГ», на одном из локомотивов должен был находиться еще сотрудник, однако пока неясно: погиб он при аварии или же просто не вышел на работу.

Предварительно в официальных сообщениях говорится, что на месте аварии погибли три человека, еще один находится в больнице.