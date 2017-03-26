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21:34 (мск), источник: "Российская газета"

СК: В Башкирии после крушения поездов идет поиск одного человека

Количество жертв столкновения поездов в Учалинском районе Башкортостана может возрасти.

Источник: РИА "Новости"

По данным источника «РГ», на одном из локомотивов должен был находиться еще сотрудник, однако пока неясно: погиб он при аварии или же просто не вышел на работу.

Предварительно в официальных сообщениях говорится, что на месте аварии погибли три человека, еще один находится в больнице.

Как сообщили в региональном СК, к осмотру места происшествия следователи смогли приступить только недавно: разлитая солярка не позволяла работать — существовала прямая угроза жизни сотрудников следкома. В связи с этим пока не установлена и причина трагедии.

Сейчас на месте аварии работает, помимо следователей, 20 единиц техники и 44 спасателя. Железнодорожная ветка, на которой произошла трагедия, однопутная, она расположена на территории Учалинского горно-обогатительного комбината, поэтому задержки каких-либо поездов нет.

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