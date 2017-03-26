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23:02 (мск), источник: 112.ua

Разминирование Балаклеи и района завершено, — Светличная

Проводится экспертная оценка повреждений жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Разминирование в Балаклее и населенных пунктах района завершено. Об этом сообщила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная на своей странице в Facebook.

«Разминирование в г. Балаклее и населенных пунктах Балаклейского района завершено! Всего было изъято около 1000 взрывоопасных предметов. В Балаклее работает комиссия по устранению последствий чрезвычайного происшествия», — написала глава ОГА.

По словам Светличной, электроснабжение восстановлено у 95% абонентов, которые были отключены. По остальным есть серьезные разрушения энергосети, аварийные бригады работают в усиленном режиме.

«Восстановить газоснабжение во всех населенных пунктах района планируем в течение 2−3 дней. Работы активно ведутся, в некоторых селах газоснабжение уже восстановлено, завтра начнется подключение города», — отмечает чиновница.

Она добавила: «Проводится экспертная оценка повреждений жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры, определяются объемы разрушений. Ремонтными бригадами уже начаты работы по восстановлению поврежденных жилых зданий».

Напомним, 23 марта в райцентре Балаклея Харьковской области вспыхнул пожар на складах боеприпасов, взрывчатка стала детонировать. Была организована эвакуация жителей из 7-километровой зоны поражения (позже ее расширили до 10 км), людей размещают в школах и домах культуры. Над опасной зоной запрещены полеты, ограничено движение на дорогах, не работает казначейство, нет газа и света.

СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, свидетели слышали гул какого-то летательного аппарата и видели, как он сбрасывал что-то на склады. На месте побывал премьер Гройсман, а президент Порошенко поручил всем регионам помочь Балаклее со стройматериалами, дизтопливом и продуктами.

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