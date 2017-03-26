Семь человек пострадали в результате аварии автобуса и двух легковушек в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Семь человек пострадали в результате ДТП, произошедшего вечером в Красногвардейском районе Крыма, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГИБДД.

«Авария произошла сегодня около 18:10 мск у поселка Октябрьское. Столкнулся легковой ВАЗ 2106 и пассажирский рейсовый автобус, еще один автомобиль Ford, который пытался уйти от столкновения, вынесло на обочину», — сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, травмы получили семь человек, из них четыре пассажира автобуса, двое из ВАЗ 2106 и один из Ford. Все они госпитализированы в местную больницу. По предварительной версии, причиной ДТП стала скользкая дорога, в результате чего водители иномарки и «шестерки» не справились с управлением.