Около 30 человек эвакуировали из ТЦ на востоке Москвы из-за пожара
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
«В 19:49 в оперативную дежурную службу ЦУКС по Москве поступило сообщение о загорании на цокольном этаже административного здания на 8 км МКАД д. 3, строение 1. Охрана здания до прибытия
В свою очередь источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что задымление произошло в подвальном помещении торгового центра «Скарабей» на 8 км внешней стороны МКАД.