Около 30 человек эвакуировали из ТЦ на востоке Москвы из-за пожара

«В 19:49 в оперативную дежурную службу ЦУКС по Москве поступило сообщение о загорании на цокольном этаже административного здания на 8 км МКАД д. 3, строение 1. Охрана здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировала порядка 30 человек. Возгорание происходит на цокольном этаже на площади 30 кв. м. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что задымление произошло в подвальном помещении торгового центра «Скарабей» на 8 км внешней стороны МКАД.