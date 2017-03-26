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21:24 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Около 30 человек эвакуировали из ТЦ на востоке Москвы из-за пожара

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС России по городу.

«В 19:49 в оперативную дежурную службу ЦУКС по Москве поступило сообщение о загорании на цокольном этаже административного здания на 8 км МКАД д. 3, строение 1. Охрана здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировала порядка 30 человек. Возгорание происходит на цокольном этаже на площади 30 кв. м. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что задымление произошло в подвальном помещении торгового центра «Скарабей» на 8 км внешней стороны МКАД.

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