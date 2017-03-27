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01:34 (мск), источник: РИА Новости

В Минводах и Астрахани вынужденно сели три самолета, летевшие в Махачкалу

МАХАЧКАЛА, 26 мар — РИА Новости. Три самолета, которые направлялись из Москвы в Махачкалу, из-за сильного тумана совершили вынужденную посадку на аэродромах в городах Минеральные Воды и Астрахань, сообщил РИА Новости представитель махачкалинского аэропорта.

Источник: РИА Новости

«Из-за метеорологических условий, тумана видимостью 100 метров, три самолета, которые направлялись из Москвы в Махачкалу, были вынуждены пойти на запасные аэродромы в городах Минеральные Воды и Астрахань. Речь идет о рейсах авиакомпаний «Победа», «ЮТэйр» и «Норд Авиа», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что после улучшения погодных условий пассажиры этих рейсов будут доставлены в Махачкалу.

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