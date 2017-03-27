В Ростове в ДТП пострадали пешеход и водитель машины
Два человека, в том числе пешеход, пострадали в результате ДТП, которое произошло в ночь на 26 марта в Ростове, сообщает
Два человека, в том числе пешеход, пострадали в результате ДТП, которое произошло в ночь на 26 марта в Ростове, сообщает
Авария случилась в 00:40 в районе дома 19 по проспекту Космонавтов.
По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-21140» допустила наезд на пешехода 1988 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадали пешеход и водитель автомобиля, они доставлены в больницу. По факту аварии проводят проверку.