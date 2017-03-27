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12:28 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове в ДТП пострадали пешеход и водитель машины

Два человека, в том числе пешеход, пострадали в результате ДТП, которое произошло в ночь на 26 марта в Ростове, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Авария случилась в 00:40 в районе дома 19 по проспекту Космонавтов.

По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-21140» допустила наезд на пешехода 1988 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадали пешеход и водитель автомобиля, они доставлены в больницу. По факту аварии проводят проверку.

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