В Ростове в ДТП пострадали пешеход и водитель машины

Авария случилась в 00:40 в районе дома 19 по проспекту Космонавтов.

По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-21140» допустила наезд на пешехода 1988 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадали пешеход и водитель автомобиля, они доставлены в больницу. По факту аварии проводят проверку.