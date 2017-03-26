Возгорание в ТЦ на востоке Москвы ликвидировано

«Возгорание на площади 50 кв. м в 21:11 было локализовано, а в 21:16 ликвидировано. Пострадавших нет. Здание вентилируется», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар на площади 30 кв. м произошел на цокольном этаже административного здания на 8 км МКАД д. 3, строение 1. Охрана здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировала порядка 30 человек.

Источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что задымление произошло в подвальном помещении торгового центра «Скарабей» на 8 км внешней стороны МКАД.