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21:51 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Возгорание в ТЦ на востоке Москвы ликвидировано

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС России по городу.

«Возгорание на площади 50 кв. м в 21:11 было локализовано, а в 21:16 ликвидировано. Пострадавших нет. Здание вентилируется», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар на площади 30 кв. м произошел на цокольном этаже административного здания на 8 км МКАД д. 3, строение 1. Охрана здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировала порядка 30 человек.

Источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что задымление произошло в подвальном помещении торгового центра «Скарабей» на 8 км внешней стороны МКАД.

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