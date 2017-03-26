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22:35 (мск), источник: Tengrinews

Очевидец заснял на видео огромную яму под трассой Алматы — Талдыкорган

Очевидец заснял на видео огромную яму под трассой Алматы — Талдыкорган, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По словам автора ролика, яма образовалась перед новым мостом через реку Мукры, около поселка Алгабас. Он опасается, что дорога может провалится.

«Еще немного и дорога провалится. Водители, будьте осторожны. Бейте тревогу», — говорит автор видео.

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