Очевидец заснял на видео огромную яму под трассой Алматы — Талдыкорган
Очевидец заснял на видео огромную яму под трассой Алматы — Талдыкорган, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Очевидец заснял на видео огромную яму под трассой Алматы — Талдыкорган, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам автора ролика, яма образовалась перед новым мостом через реку Мукры, около поселка Алгабас. Он опасается, что дорога может провалится.
«Еще немного и дорога провалится. Водители, будьте осторожны. Бейте тревогу», — говорит автор видео.