«Порше» опрокинул машину скорой помощи на Садовом кольце в Москве
В результате аварии фельдшер оказался в больнице с
В результате аварии фельдшер оказался в больнице с
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Движение по Садовому кольцу в Москве затруднено
По его словам, в районе дома № 11 по
В результате аварии ранен фельдшер скорой помощи, он госпитализирован с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма». Водитель и пациент в автомобиле медиков не пострадали, так же как и человек, находившийся за рулем внедорожника «Порше Каен».
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