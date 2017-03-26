«Порше» опрокинул машину скорой помощи на Садовом кольце в Москве

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Движение по Садовому кольцу в Москве затруднено из-за аварии с участием машины скорой помощи, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье источник в экстренных службах города.

По его словам, в районе дома № 11 по Садово-Спасской улице автомобиль «Порше Кайен» совершил столкновение с каретой скорой помощи, после чего машина с медиками опрокинулась на бок.

В результате аварии ранен фельдшер скорой помощи, он госпитализирован с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма». Водитель и пациент в автомобиле медиков не пострадали, так же как и человек, находившийся за рулем внедорожника «Порше Каен».