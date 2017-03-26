Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Чай спасает от старческого слабоумия
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Кошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквах
Юношеская сборная России не пробилась на чемпионат Европы-2017
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
"Такой мерзости не видела давно": Анна Седокова о словах подруги
Тревога в Крыму: Бригада обороны на позициях
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
8Тайский День слона
12Ливни затопили Перу
14На восток США обрушилась снежная буря
22:33 (мск), источник: Интерфакс

«Порше» опрокинул машину скорой помощи на Садовом кольце в Москве

В результате аварии фельдшер оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Движение по Садовому кольцу в Москве затруднено из-за аварии с участием машины скорой помощи, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье источник в экстренных службах города.

По его словам, в районе дома № 11 по Садово-Спасской улице автомобиль «Порше Кайен» совершил столкновение с каретой скорой помощи, после чего машина с медиками опрокинулась на бок.

В результате аварии ранен фельдшер скорой помощи, он госпитализирован с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма». Водитель и пациент в автомобиле медиков не пострадали, так же как и человек, находившийся за рулем внедорожника «Порше Каен».

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции «Интерфаксу» подтвердили факт случившегося. «На месте аварии работают сотрудники полиции и медики. Информация о пострадавших уточняется», — сказал сотрудник пресс-службы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Опубликовано видео убийства Вороненкова
СМИ: Трамп выставил Меркель счет на $375 млрд за услуги НАТО
ХАМАС закрыло ключевой переход на границе с Израилем
Ле Пен сравнила Эммануэля Макрона с Жан-Клодом Ван Даммом
Тело Ким Чен Нама вывезли из больницы в неизвестном направлении
В Белоруссии продолжились задержания участников акций протеста
Акция против коррупции в Москве: около 850 задержанных
Пять человек погибли при крушении вертолета Ми-2 украинских ВС
Спорт
Кошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквах Матч с Кот-д'Ивуаром вызвал к жизни не только панические сетования болельщиков российской сборной — ужаснулись даже обычно не столь эмоциональные любители статистики
Авто
Фото дня: как не надо ездить на велосипеде Этот снимок был сделан редактором «Авто Mail.Ru» вчера ночью
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Запыленность в Петербурге в 25 раз превысила норму
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь