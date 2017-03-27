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00:31 (мск), источник: Интерфакс

При разминировании Балаклеи изъято больше тысячи взрывоопасных предметов

Боеприпасы взрываются на территории арсенала с периодичностью раз в два часа.

Пострадавший от взрывов на арсенале город Балаклея разминирован.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — При разминировании территории Балаклеи и соседних населенных пунктов в Харьковской области спасатели изъяли 1 тыс. 92 взрывоопасных предмета, сообщили в воскресенье в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

По состоянию на 20.00 26 марта на технической территории арсенала в пгт. Балаклея Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов периодичностью 1 взрыв на 2 часа. Радиус разлета осколков не выходит за пределы технической территории арсенала
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины

Для ликвидации отдельных очагов тления на технической территории арсенала от министерства обороны Украины были привлечены три пожарных танка и инженерная машина разграждения. Для подвоза воды и заправки пожарных танков от ГСЧС Украины привлечены три пожарные автоцистерны.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС — 75 пиротехников и 27 единиц специальной техники (15 пиротехнических расчетов) — территория города Балаклея и девяти населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очищена от взрывоопасных предметов.

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«Всего с начала работ изъято 1 тыс. 92 взрывоопасных предметов», уточнили спасатели.

По данным ГСЧС, всего поступило 363 заявки по выявлению боеприпасов на территории города, которые по состоянию нам 20:00 воскресенья отработаны пиротехническими группами ведомства. Кроме того, спасателями организовали информационно-разъяснительную работу с населением, роздано 6 тыс. памяток о действиях в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, возглавляемый главой Балаклейской райгосадминистрации Степаном Масельским.

Пожар и взрывы на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от города Балаклея Харьковской области, начались в ночь на 23 марта.

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