При разминировании Балаклеи изъято больше тысячи взрывоопасных предметов
Боеприпасы взрываются на территории арсенала с периодичностью раз в два часа.
Пострадавший от взрывов на арсенале город Балаклея разминирован.
Боеприпасы взрываются на территории арсенала с периодичностью раз в два часа.
Пострадавший от взрывов на арсенале город Балаклея разминирован.
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — При разминировании территории Балаклеи и соседних населенных пунктов в Харьковской области спасатели изъяли 1 тыс. 92 взрывоопасных предмета, сообщили в воскресенье в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
По состоянию на 20.00 26 марта на технической территории арсенала в пгт. Балаклея Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов периодичностью 1 взрыв на 2 часа. Радиус разлета осколков не выходит за пределы технической территории арсенала
Для ликвидации отдельных очагов тления на технической территории арсенала от министерства обороны Украины были привлечены три пожарных танка и инженерная машина разграждения. Для подвоза воды и заправки пожарных танков от ГСЧС Украины привлечены три пожарные автоцистерны.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС — 75 пиротехников и 27 единиц специальной техники (15 пиротехнических расчетов) — территория города Балаклея и девяти населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очищена от взрывоопасных предметов.
«Всего с начала работ изъято 1 тыс. 92 взрывоопасных предметов», уточнили спасатели.
По данным ГСЧС, всего поступило 363 заявки по выявлению боеприпасов на территории города, которые по состоянию нам 20:00 воскресенья отработаны пиротехническими группами ведомства. Кроме того, спасателями организовали
На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, возглавляемый главой Балаклейской райгосадминистрации Степаном Масельским.
Пожар и взрывы на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от города Балаклея Харьковской области, начались в ночь на 23 марта.