При разминировании Балаклеи изъято больше тысячи взрывоопасных предметов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — При разминировании территории Балаклеи и соседних населенных пунктов в Харьковской области спасатели изъяли 1 тыс. 92 взрывоопасных предмета, сообщили в воскресенье в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

По состоянию на 20.00 26 марта на технической территории арсенала в пгт. Балаклея Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов периодичностью 1 взрыв на 2 часа. Радиус разлета осколков не выходит за пределы технической территории арсенала

Для ликвидации отдельных очагов тления на технической территории арсенала от министерства обороны Украины были привлечены три пожарных танка и инженерная машина разграждения. Для подвоза воды и заправки пожарных танков от ГСЧС Украины привлечены три пожарные автоцистерны.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС — 75 пиротехников и 27 единиц специальной техники (15 пиротехнических расчетов) — территория города Балаклея и девяти населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очищена от взрывоопасных предметов.