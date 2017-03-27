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05:42 (мск), источник: ТАСС

СМИ: танк провалился под лед во время учений в Швеции

Четверо военнослужащих получили переохлаждение, еще один числится пропавшим без вести.

СТОКГОЛЬМ, 27 марта. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Танк вооруженных сил Швеции провалился под лед вечером в воскресенье недалеко от города Буден (лен Норрботтен, север Швеции). Об этом в понедельник сообщил телеканал SVT.

Как сообщается, ЧП произошло во время учений шведской армии.

Четверо военнослужащих в результате инцидента получили переохлаждение, один находится без сознания, еще один числится пропавшим без вести, его ищут спасатели.

Сотрудники экстренных служб и военные принимают меры по подъему танка на берег.

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