СМИ: танк провалился под лед во время учений в Швеции

СТОКГОЛЬМ, 27 марта. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Танк вооруженных сил Швеции провалился под лед вечером в воскресенье недалеко от города Буден (лен Норрботтен, север Швеции). Об этом в понедельник сообщил телеканал SVT.

Как сообщается, ЧП произошло во время учений шведской армии.

Четверо военнослужащих в результате инцидента получили переохлаждение, один находится без сознания, еще один числится пропавшим без вести, его ищут спасатели.

Сотрудники экстренных служб и военные принимают меры по подъему танка на берег.