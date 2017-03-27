СМИ: танк провалился под лед во время учений в Швеции
Четверо военнослужащих получили переохлаждение, еще один числится пропавшим без вести.
Четверо военнослужащих получили переохлаждение, еще один числится пропавшим без вести.
СТОКГОЛЬМ, 27 марта. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Танк вооруженных сил Швеции провалился под лед вечером в воскресенье недалеко от города Буден (лен Норрботтен, север Швеции). Об этом в понедельник сообщил телеканал SVT.
Как сообщается, ЧП произошло во время учений шведской армии.
Четверо военнослужащих в результате инцидента получили переохлаждение, один находится без сознания, еще один числится пропавшим без вести, его ищут спасатели.
Сотрудники экстренных служб и военные принимают меры по подъему танка на берег.