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02:22 (мск), источник: РИА Новости

Жертвами стрельбы в Кливленде стали два человека

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. По меньшей мере два молодых человека погибли в результате стрельбы в воскресенье в американском Кливленде, штат Огайо, передает телеканал Fox 8.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

По данным телеканала, двух молодых людей в возрасте 17 и 19 лет доставили в больницу, где они скончались от полученных ранений.

На месте происшествия работают полицейские, сотрудники экстренной медицинский помощи и пожарные. Подробности инцидента остаются неизвестными.

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