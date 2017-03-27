Жертвами стрельбы в Кливленде стали два человека
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. По меньшей мере два молодых человека погибли в результате стрельбы в воскресенье в американском Кливленде, штат Огайо, передает телеканал Fox 8.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. По меньшей мере два молодых человека погибли в результате стрельбы в воскресенье в американском Кливленде, штат Огайо, передает телеканал Fox 8.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших.
По данным телеканала, двух молодых людей в возрасте 17 и 19 лет доставили в больницу, где они скончались от полученных ранений.
На месте происшествия работают полицейские, сотрудники экстренной медицинский помощи и пожарные. Подробности инцидента остаются неизвестными.