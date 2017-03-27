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06:49 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске два жителя Омска и один новосибирец ограбили подростков

Всего мужчины поживились добром, оцененным в 40 тысяч рублей.

В Новосибирске два жителя города Омска забирали деньги у подростков Новосибирска, которые жили с ними по соседству. Об этом сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ночью 25 марта в Новосибирске по улице Фрунзе трое молодых парней совершили нападение на несовершеннолетних, и забрали у них мобильники, а также куртку и сумку. Все отобранное имущество оценивается примерно в 40 тысяч рублей.

Сообщение об ограблении поступило в правоохранительные органы. Сотрудники Росгвардии незамедлительно поймали и опознали злоумышленников. Ими оказались молодые люди в возрасте 19, 23 и 24 лет. Мужчин задержали в соседнем дворе.

В полицейском участке подозреваемые грабители полностью признали свою вину. Также, в ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что старшие подельники приехали в мегаполис из Омска. Вместе со своим младшим товарищем они снимали квартиру в Дзержинском районе Новосибирска по соседству со своими жертвами.

Сейчас в отношении обвиняемых решается вопрос о наказании. Похищенное имущество уже вернули владельцам.

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