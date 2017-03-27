В Австралии эвакуируют тысячи людей из-за циклона «Дебби»
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Власти Австралии проводят эвакуацию нескольких тысяч жителей штата Квинсленд на
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Власти Австралии проводят эвакуацию нескольких тысяч жителей штата Квинсленд на
Метеорологическое бюро предупредило, что шторм может стать худшим с 2011 года, когда стране угрожал тропический циклон «Яси». Бюро присвоило шторму вторую категорию. Ожидается, что к утру вторника циклон усилится до четвертой, а порывы ветра будут достигать 300 километров в час.
Как сообщает телеканал, автобусы занимаются перевозкой людей из прибрежного города Эр и соседнего Хоум Хилл. Специальные убежища от тропических циклонов открылись в городе Боуэн и Просерпайн, в то время как власти объявили о закрытии школ от Эра до Проспрайна.