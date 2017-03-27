Бывший производственный цех загорелся в Комсомольске
Пожар произошел в бывшем цехе аккумуляторного завода в Комсомольске. Сообщение о возгорании поступило на пульт «01» города Юности 26 марта в 14:21.
Пожар произошел в бывшем цехе аккумуляторного завода в Комсомольске. Сообщение о возгорании поступило на пульт «01» города Юности 26 марта в 14:21.
Когда спасатели приехали на место, из пристройки к двухэтажному кирпичному зданию шел густой дым. В 14:32 пожар был локализован, в 15:09 его потушили. Служащие провели разборку внутренних перегородок и проливку места пожара. От огня пострадали три кабинета на втором этаже здания и деревянные перекрытия в чердачном помещении. Общая площадь пожара составила около 60 квадратных метров.
Всего в тушении задействовали 21 пожарного и шесть единиц техники. Сейчас устанавливается причина возгорания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на