Украшения похитили у пациентки хабаровской больницы
В Хабаровске обокрали приезжую из Солнечного района.
В Хабаровске обокрали приезжую из Солнечного района.
Женщина проходила лечение в одной из больниц краевой столицы. Перед уходом на процедуры потерпевшая передала сумку на хранение работнице учреждения. Фигурантка воспользовалась случаем и похитила у женщины три золотых кольца, серебряные сережки и банковскую карту. Также злоумышленница забрала листок с
До возвращения потерпевшей фигурантка успела сдать в ломбард ее украшения. Сейчас 38-летняя злоумышленница находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на