Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Тревога в Крыму: Бригада береговой обороны выдвигается на позиции
Ярош о единственном способе возврата Крыма Украине
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
НАТО намерен «прописаться» в Черном море: РФ готовит ответ – СМИ
На Украине сказали, зачем купят списанные корабли
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
1195-летие Ирины Антоновой
13Теракт в центре Лондона
05:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Украшения похитили у пациентки хабаровской больницы

В Хабаровске обокрали приезжую из Солнечного района.

Женщина проходила лечение в одной из больниц краевой столицы. Перед уходом на процедуры потерпевшая передала сумку на хранение работнице учреждения. Фигурантка воспользовалась случаем и похитила у женщины три золотых кольца, серебряные сережки и банковскую карту. Также злоумышленница забрала листок с пин-кодом. Позже она сняла со счета заявительницы около 30 тысяч рублей.

До возвращения потерпевшей фигурантка успела сдать в ломбард ее украшения. Сейчас 38-летняя злоумышленница находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На общерегиональный субботник приглашают жителей Хабаровского края
Турция объявила пошлины на российские продукты
СМИ: Трамп выставил Меркель счет на $375 млрд за услуги НАТО
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предрекла «смерть» ЕС
Болгарские социалисты признали поражение в парламентских выборах
Трамп обрадовался сокращению потока мигрантов
Акция против коррупции в Москве: около 850 задержанных
Пострадавший от взрывов на арсенале город Балаклея разминирован
Спорт
Кошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквах Матч с Кот-д'Ивуаром вызвал к жизни не только панические сетования болельщиков российской сборной — ужаснулись даже обычно не столь эмоциональные любители статистики
Авто
Фото дня: как не надо ездить на велосипеде Этот снимок был сделан редактором «Авто Mail.Ru» вчера ночью
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Запыленность в Петербурге в 25 раз превысила норму
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь