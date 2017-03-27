Украшения похитили у пациентки хабаровской больницы

Женщина проходила лечение в одной из больниц краевой столицы. Перед уходом на процедуры потерпевшая передала сумку на хранение работнице учреждения. Фигурантка воспользовалась случаем и похитила у женщины три золотых кольца, серебряные сережки и банковскую карту. Также злоумышленница забрала листок с пин-кодом. Позже она сняла со счета заявительницы около 30 тысяч рублей.

До возвращения потерпевшей фигурантка успела сдать в ломбард ее украшения. Сейчас 38-летняя злоумышленница находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.