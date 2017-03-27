Ночью в Омске подожгли автомобиль

Чрезвычайное происшествие случилось на Левобережье в Омске. Неизвестные вчера ночью подожгли автомобиль, припаркованный в одном из дворов. Инцидент произошел в 3-ем микрорайоне на улице Путилова. Злоумышленники по неизвестной причине подожгли «Ниссан» глубокой ночью, около 4-х утра.

В соцсетях появились фотографии сожженного автомобиля. Омичка Анастасия Синицкая поделилась снимками с омичами в паблике «ЧП Омск».

Пожар очевидцы заметили несколькими минутами позже и вызвали спасателей в 4:22 утра.