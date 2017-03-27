Ночью в Омске подожгли автомобиль
На улицах Левобережья неизвестные вандалы подожгли автомобиль. Фотографии сгоревшей иномарки появились в социальных сетях.
На улицах Левобережья неизвестные вандалы подожгли автомобиль. Фотографии сгоревшей иномарки появились в социальных сетях.
Чрезвычайное происшествие случилось на Левобережье в Омске. Неизвестные вчера ночью подожгли автомобиль, припаркованный в одном из дворов. Инцидент произошел в 3-ем микрорайоне на улице Путилова. Злоумышленники по неизвестной причине подожгли «Ниссан» глубокой ночью, около 4-х утра.
В соцсетях появились фотографии сожженного автомобиля. Омичка Анастасия Синицкая поделилась снимками с омичами в паблике «ЧП Омск».
Пожар очевидцы заметили несколькими минутами позже и вызвали спасателей в 4:22 утра.
Прибывшие пожарные уже в 4:27 добились того, чтобы огонь не распространялся дальше. В 4:44 спасатели полностью потушили пожар. Несмотря на оперативное прибытие, вероятней всего, восстановить автомобиль уже не удастся — практически полностью сгорела передняя часть.
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