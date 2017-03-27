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06:00 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае полицейские спасли из пожара двух девочек

Решается вопрос о поощрении полицейских.

В селе Ермаковское сотрудники полиции спасли из горящего дома двух девочек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 26 марта. Полицейские обнаружили возгорание частного дома при патрулировании улиц села. Экипаж сообщил о пожаре в дежурную часть, после чего вызвал скорую помощь.

Внутри дома полицейские заметили мужчину, которого смогли вытащить на улицу через разбитое окно. Мужчина сообщил, что в доме остались две несовершеннолетние девочки. Правоохранители нашли детей в одной из комнат. Разбив стекло, они вынесли девочек на руках, после чего на служебной машине увезли в больницу.

Одна из девочек получила незначительные ожоги. В настоящее время жизнью и здоровью детей ничего не угрожает.

Руководством МО МВД решается вопрос о поощрении полицейских.

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