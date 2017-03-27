Спасатели достали людей из искореженного «Мерседеса» после ДТП с деревом
Авария произошла поздним вечером в воскресенье, 26 марта, на улице Котовского, состояние пострадавших неизвестно, рассказали в МАСС.
Авария произошла поздним вечером в воскресенье, 26 марта, на улице Котовского, состояние пострадавших неизвестно, рассказали в МАСС.
Спасатели достали людей из искореженного «Мерседеса» после ДТП с деревом, об этом сообщается в группе муниципальной
Авария произошла поздним вечером в воскресенье, 26 марта, на улице Котовского. Водитель автомобиля «Mercedes-Benz» не справился с управлением и врезался в дерево. Люди в салоне оказались зажаты.
На место ДТП прибыли спасатели МАСС, специалисты «Скорой помощи» и работники ДПС.
Спасатели используя ГАСИ произвели деблокировку пострадавших и передали врачам скорой медицинской помощи, — рассказали спасатели.
Данных о состоянии пострадавших нет.