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07:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Спасатели достали людей из искореженного «Мерседеса» после ДТП с деревом

Авария произошла поздним вечером в воскресенье, 26 марта, на улице Котовского, состояние пострадавших неизвестно, рассказали в МАСС.

Спасатели достали людей из искореженного «Мерседеса» после ДТП с деревом, об этом сообщается в группе муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла поздним вечером в воскресенье, 26 марта, на улице Котовского. Водитель автомобиля «Mercedes-Benz» не справился с управлением и врезался в дерево. Люди в салоне оказались зажаты.

На место ДТП прибыли спасатели МАСС, специалисты «Скорой помощи» и работники ДПС.

Спасатели используя ГАСИ произвели деблокировку пострадавших и передали врачам скорой медицинской помощи, — рассказали спасатели.

Данных о состоянии пострадавших нет.

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