Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Шесть привычек, вред которых преувеличен
«Нужен премьер без креативности»: эксперт о судьбе Медведева
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Тревога в Крыму: Бригада береговой обороны выдвигается на позиции
Ярош о единственном способе возврата Крыма Украине
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
НАТО намерен «прописаться» в Черном море: РФ готовит ответ – СМИ
На Украине сказали, зачем купят списанные корабли
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
8Пустыня в цвету
8Тайский День слона
13Теракт в центре Лондона
05:57 (мск), источник: ТАСС

В Японии в результате схода лавины погибли шесть школьников

По данным экстренных служб, еще три человека получили травмы, трое числятся пропавшими без вести.

ТОКИО, 27 марта. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Сход снежной лавины на горнолыжном курорте в районе японского города Насу (префектура Тотиги) стал причиной гибели по меньшей мере шести школьников. Об этом сообщило местное пожарное управление, выполняющее также функции спасательной службы.

Отмечается, что школьники находятся в «состоянии остановки сердца и легких», как в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи, а не спасатели.

Кроме того, по данным пожарного управления, еще три человека получили травмы, трое числятся пропавшими без вести

Всего в курортной зоне находятся около 50 учащихся из разных школ. Они принимали участие в восхождении на гору.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест экс-президента Пак Кын Хе
Турция объявила пошлины на российские продукты
Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест Пак Кын Хе
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предрекла «смерть» ЕС
Болгарские социалисты признали поражение в парламентских выборах
Трамп обрадовался сокращению потока мигрантов
Акция против коррупции в Москве: около 850 задержанных
Пострадавший от взрывов на арсенале город Балаклея разминирован
Спорт
Кошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквах Матч с Кот-д'Ивуаром вызвал к жизни не только панические сетования болельщиков российской сборной — ужаснулись даже обычно не столь эмоциональные любители статистики
Авто
Фото дня: как не надо ездить на велосипеде Этот снимок был сделан редактором «Авто Mail.Ru» вчера ночью
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Дома в Дубае будут строить роботы
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь