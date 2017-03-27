В Японии в результате схода лавины погибли шесть школьников
По данным экстренных служб, еще три человека получили травмы, трое числятся пропавшими без вести.
По данным экстренных служб, еще три человека получили травмы, трое числятся пропавшими без вести.
ТОКИО, 27 марта. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Сход снежной лавины на горнолыжном курорте в районе японского города Насу (префектура Тотиги) стал причиной гибели по меньшей мере шести школьников. Об этом сообщило местное пожарное управление, выполняющее также функции спасательной службы.
Отмечается, что школьники находятся в «состоянии остановки сердца и легких», как в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи, а не спасатели.
Всего в курортной зоне находятся около 50 учащихся из разных школ. Они принимали участие в восхождении на гору.