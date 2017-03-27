В Японии в результате схода лавины погибли шесть школьников

ТОКИО, 27 марта. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Сход снежной лавины на горнолыжном курорте в районе японского города Насу (префектура Тотиги) стал причиной гибели по меньшей мере шести школьников. Об этом сообщило местное пожарное управление, выполняющее также функции спасательной службы.

Отмечается, что школьники находятся в «состоянии остановки сердца и легких», как в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи, а не спасатели.