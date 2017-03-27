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06:04 (мск), источник: АиФ Иркутск

Три подпольных казино закрыли в Иркутской области

Нелегальные игорные заведения действовали в разных городах региона.

Следователи СКР и полицейские в Приангарье ликвидировали три подпольных казино, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Один из нелегальных игровых салонов функционировал в Иркутске по улице Розы Люксембург. Здесь правоохранители изъяли деньги и 10 развлекательных аппаратов. Другой игровой клуб работал в Ангарске на центральном рынке. Из помещения изъято 13 персональных компьютеров, оборудование для выхода в интернет, а также 7 тысяч рублей.

Еще одно игорное заведение действовало в Вихоревке по улице Олега Кошевого. В крупном игровом салоне при поддержке СОБР проведен обыск, во время которого изъято 33 игровых автомата, около 70 тысяч рублей, а также «черная» документация. В следственный отдел доставили посетителей и персонал заведения, часть из которых подтвердили осуществление игорной деятельности в указанном помещении.

СКР напоминает всем работе телефона доверия: 8 (3952) 20−46−54, по которому каждый может сообщить о работе игровых салонов.

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