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06:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На ул. 9 Мая иномарка перевернула грузовик

Видеозапись была опубликована в социальных сетях.

В Красноярске на перекрестке ул. 9 Мая и ул. 78-й Добровольческой Бригады иномарка Toyota FunCargo въехала в грузовик и перевернула его на бок. Авария произошла в воскресенье, 26 марта. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

На камерах видеонаблюдения видно, как поворачивающая иномарка протаранила автомобиль Toyota Dyna, который двигался в крайней правой полосе. От удара грузовик опрокинулся на бок, остановившись посреди дороги. Желтая машина смогла прекратить движение только рядом с опорой ЛЭП.

«Один завершал, другой поторопился, да ладно бы, не смотрят-то почему, знают же, что опасное это дело», — прокомментировал один из очевидцев.

В ГИБДД факт аварии подтвердили, однако данные о пострадавших в ведомстве не уточнили. По словам очевидцев, несмотря на сильный удар, в аварии обошлось без жертв.

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