На ул. 9 Мая иномарка перевернула грузовик
Видеозапись была опубликована в социальных сетях.
Видеозапись была опубликована в социальных сетях.
В Красноярске на перекрестке ул. 9 Мая и ул. 78-й Добровольческой Бригады иномарка Toyota FunCargo въехала в грузовик и перевернула его на бок. Авария произошла в воскресенье, 26 марта. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.
На камерах видеонаблюдения видно, как поворачивающая иномарка протаранила автомобиль Toyota Dyna, который двигался в крайней правой полосе. От удара грузовик опрокинулся на бок, остановившись посреди дороги. Желтая машина смогла прекратить движение только рядом с опорой ЛЭП.
«Один завершал, другой поторопился, да ладно бы, не
В ГИБДД факт аварии подтвердили, однако данные о пострадавших в ведомстве не уточнили. По словам очевидцев, несмотря на сильный удар, в аварии обошлось без жертв.