В центре Омска рядом произошли сразу две аварии
Омичи сфотографировали две аварии, произошедшие на улице Ленина в нескольких десятках метров друг от друга.
Омичи сфотографировали две аварии, произошедшие на улице Ленина в нескольких десятках метров друг от друга.
Два ДТП произошло вчера вечером в центре Омска. Две аварии случились буквально в нескольких метрах друг от друга.
Инцидент произошел после 11 вечера на улице Ленина рядом с остановкой «Яблонька». Одно столкновение случилось на пересечении улиц Лермонтова и Пушкина, второе — на перекрестке улиц Броз Тито и Ленина. В случае первой аварии, машины даже задели столб, отчего тот рухнул.
Один из автомобилистов попал в больницу скорой медицинской помощи с
Фотографии появились в паблике «Аварийный Омск».
В комментариях омичи отмечают, что на этих перекрестках ДТП случаются часто. Горожане называют участок дороги «проклятым», а некоторые сетуют, что не проходит ни дня без «поцелуя» машин на этом отрезке дороги. Жители города удивляются: аварии происходят даже когда дороги практически пустые.