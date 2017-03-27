В центре Омска рядом произошли сразу две аварии

Два ДТП произошло вчера вечером в центре Омска. Две аварии случились буквально в нескольких метрах друг от друга.

Инцидент произошел после 11 вечера на улице Ленина рядом с остановкой «Яблонька». Одно столкновение случилось на пересечении улиц Лермонтова и Пушкина, второе — на перекрестке улиц Броз Тито и Ленина. В случае первой аварии, машины даже задели столб, отчего тот рухнул.

Один из автомобилистов попал в больницу скорой медицинской помощи с черепно-мозговой травмой.

Фотографии появились в паблике «Аварийный Омск».