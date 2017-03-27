В Омске из-за льда и снега рухнул козырек подъезда

С приходом весны и активного таяния снега в соцсетях появляются сообщения об разнообразных ЧП и инцидентах — то глыба льда упадет с крыши, то снег. Так, на улице Ленина на прохожих обрушилась настоящая снежна лавина. Очередное сообщение о происшествии появилось в паблике «Омск ВК». Рухнул козырек одного из подъездов пятиэтажного дома № 29 на Космическом проспекте, очевидно, не выдержавший груза снега, упавшего с крыши. На фото рядом с упавшим козырьком можно заметить снег и лед, очевидно, снежные массы упали с крыши дома.

Информации о пострадавших нет — жителям дома повезло, что козырек упал в их отсутствие. Местный житель негодует, почему крышу не чистят от снега. Жители подъезда спасаются под козырьком от падающих снежных масс сверху, однако козырек сам представляет угрозу для людей.

«Вышли из дома в магазин с ребёнком. Приходим, а тут козырек упал. Интересно, почему не чистят крышу от снега. Упали такие льдины… А мы всегда прячемся под ним, думаем, что козырек нас спасёт. Космический 29. ЖКО, вам повезло, что под козырьком, никого не было», — возмущается житель дома.

В комментариях омичи удивились состоянию дома и подъезда. Пользователи сети отметили, что подъезд и сам дом нуждается в ремонте, и что снег на крыше — не единственная проблема жителей дома.