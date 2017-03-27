Собака Куба раскрыла преступление в Приморье
В Надеждинском районе Приморья полицейская собака Куба помогла раскрыть преступление, сообщает ИА «Дейта».
В Надеждинском районе Приморья полицейская собака Куба помогла раскрыть преступление, сообщает ИА «Дейта».
«В дежурную часть ОМВД России по Надеждинскому району обратилась жительница поселка Стеклозаводской. Она сообщила, что ночью неизвестные проникли в соседний дом по улице Заводской. На вызов прибыла
Полиция установила, что подозреваемые проникли в дом, хозяин которого в это время жил во Владивостоке, разбив оконное стекло, и похитили музыкальный центр. Затем взломали замок в гаражном боксе, похитив мотоцикл Suzuki и электроинструменты.
Ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 200 тысяч рублей.
Служебная собака по кличке Куба взяла след и привела полицейских к заброшенному сараю, где хранились украденные вещи.
«Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Надеждинскому району установили личности подозреваемых в краже. Ими оказались местных жителей. В полиции мужчины дали признательные показания, пояснив, что вывезли похищенное имущество на автомобиле», — говорится в сообщении.
Полиция проверяет подозреваемых на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.