Собака Куба раскрыла преступление в Приморье

«В дежурную часть ОМВД России по Надеждинскому району обратилась жительница поселка Стеклозаводской. Она сообщила, что ночью неизвестные проникли в соседний дом по улице Заводской. На вызов прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, в состав которой вошел кинолог со служебной собакой», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

Полиция установила, что подозреваемые проникли в дом, хозяин которого в это время жил во Владивостоке, разбив оконное стекло, и похитили музыкальный центр. Затем взломали замок в гаражном боксе, похитив мотоцикл Suzuki и электроинструменты.

Ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 200 тысяч рублей.

Служебная собака по кличке Куба взяла след и привела полицейских к заброшенному сараю, где хранились украденные вещи.

«Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Надеждинскому району установили личности подозреваемых в краже. Ими оказались местных жителей. В полиции мужчины дали признательные показания, пояснив, что вывезли похищенное имущество на автомобиле», — говорится в сообщении.

Полиция проверяет подозреваемых на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.