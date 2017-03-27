В Красноярске ищут парня, пропавшего после поездки на электричке
Молодого человека высадили на станции
Молодого человека высадили на станции
В Красноярске разыскивают 24-летнего парня, который пропал после поездки на электричке. Информацию опубликовали волонтеры движения «Поиск пропавших детей».
По данным активистов, 20 марта Константин Татура возвращался домой в поселок Балай на электропоезде. В 12:00 парень сообщил по телефону, что его высадили на станции
Через час телефон молодого человека был недоступен. Дома парень так и не появился.
Приметы: рост 165−170 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые. Волонтеры отметили, что парень был «очень общительным и доверчивым».
Пропавший был одет в коричневую дубленку ниже пояса, черные ботинки и кожаную
Волонтеры просят всех, кому