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06:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске ищут парня, пропавшего после поездки на электричке

Молодого человека высадили на станции из-за отсутствия билета.

В Красноярске разыскивают 24-летнего парня, который пропал после поездки на электричке. Информацию опубликовали волонтеры движения «Поиск пропавших детей».

По данным активистов, 20 марта Константин Татура возвращался домой в поселок Балай на электропоезде. В 12:00 парень сообщил по телефону, что его высадили на станции из-за отсутствия билета и он намерен ждать следующую электричку. При этом он не уточнил название станции.

Через час телефон молодого человека был недоступен. Дома парень так и не появился.

Приметы: рост 165−170 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые. Волонтеры отметили, что парень был «очень общительным и доверчивым».

Пропавший был одет в коричневую дубленку ниже пояса, черные ботинки и кожаную шапку-ушанку. При себе он имел старый мобильный телефон и ноутбук.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о пропаже парня, обратиться к ним (8−950−996−60−66) или в полицию.

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