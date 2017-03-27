Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Тревога в Крыму: Бригада береговой обороны выдвигается на позиции
Ярош о единственном способе возврата Крыма Украине
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
НАТО намерен «прописаться» в Черном море: РФ готовит ответ – СМИ
На Украине сказали, зачем купят списанные корабли
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8Тайский День слона
07:17 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске в Ленинском округе горел склад пиломатериалов

Задымление произошло на первом этаже.

Склад пиломатериалов горел в Ленинском округе города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Возгорание произошло в субботу, 25 марта. Площадь пожара составила 1000 кв. м. На месте работали 9 спецмашин, 34 пожарных, а также шесть звеньев ГДЗС. Локализовать возгорание удалось в 4.38, а полностью ликвидировать — к 10.56.

В результате пожара повреждена и разобрана мансарда склада на всей площади, также повреждены пиломатериалы. Сумма материального ущерба устанавливается. Таких последствий можно было бы избежать, если о возгорании в пожарную часть сообщили раньше.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Британское СМИ опубликовало фото сибирячек в купальниках
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
Турция объявила пошлины на российские продукты
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предрекла «смерть» ЕС
Прокуратура Южной Кореи потребовала арестовать Пак Кын Хе
Трамп обрадовался сокращению потока мигрантов
Правительство утвердило ограничения для начинающих водителей
Пострадавший от взрывов на арсенале город Балаклея разминирован
Спорт
Кошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквах Матч с Кот-д'Ивуаром вызвал к жизни не только панические сетования болельщиков российской сборной — ужаснулись даже обычно не столь эмоциональные любители статистики
Авто
Фото дня: как не надо ездить на велосипеде Этот снимок был сделан редактором «Авто Mail.Ru» вчера ночью
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь