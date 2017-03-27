В Омске в Ленинском округе горел склад пиломатериалов

Склад пиломатериалов горел в Ленинском округе города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Возгорание произошло в субботу, 25 марта. Площадь пожара составила 1000 кв. м. На месте работали 9 спецмашин, 34 пожарных, а также шесть звеньев ГДЗС. Локализовать возгорание удалось в 4.38, а полностью ликвидировать — к 10.56.

В результате пожара повреждена и разобрана мансарда склада на всей площади, также повреждены пиломатериалы. Сумма материального ущерба устанавливается. Таких последствий можно было бы избежать, если о возгорании в пожарную часть сообщили раньше.