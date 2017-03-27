Молодой скалолаз разбился на Торгашинском хребте

Молодой человек вместе с другом и двумя девушками гуляли в районе Торгашинского хребта. Около 17 часов парень решил подняться по отвесной стороне скалы Арка на ее вершину.

Находясь на скале, молодой человек ухватился за выступающий камень, однако он откололся от скалы. Красноярец не удержал равновесие и упал с высоты около 7 метров на площадку около скалы, после чего скатился вниз. При падении он получил повреждения головы и внутренних органов, от которых скончался в машине скорой помощи.

Друзья погибшего сообщили следователям, что молодой человек ранее увлекался скалолазанием на Столбах и Торгашинском хребте.