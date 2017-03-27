В Новосибирске перевернутая фура перекрыла движение по Мочищенскому шоссе, информация опубликована в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

По данным очевидцев, водитель автомобиля MAN ехал по Мочищенскому шоссе в Заельцовском районе, когда не справился с управлением. Машина легла на бок неподалёку от перекрёстка улицей Кубовой.

Грузовик полностью перекрыл движение по шоссе. На место ДТП оперативно прибыли сотрудники ДПС и организовали реверсивное движение. Для ликвидации последствий аварии организовали выгрузку товаров из кузова фуры.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.