Тело водителя найдено в салоне маршрутки в Павлодаре

АСТАНА, 27 мар — Sputnik. Водитель маршрутного микроавтобуса в Павлодаре, предположительно, покончил с собой в салоне служебного автомобиля, передает корреспондент агентства.

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Как сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе департамента внутренних дел Павлодарской области, около 11.00 часов во дворе дома по улице Павлова в салоне маршрутного микроавтобуса № 4 обнаружено тело мужчины, 1979 года рождения, с суицидальными признаками смерти.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 части 1 УК РК (Доведение до самоубийства). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Что послужило причиной самоубийства, и добровольно ли водитель ушел из жизни, на эти и другие вопросы полицейские пока не дают ответа.

По неподтвержденным данным, незадолго до этого мужчина просился о переводе его водителем на другой маршрут.