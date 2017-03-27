Тело водителя найдено в салоне маршрутки в Павлодаре
Тело водителя найдено в салоне микроавтобуса № 4 в Павлодаре.
Тело водителя найдено в салоне микроавтобуса № 4 в Павлодаре.
АСТАНА, 27 мар — Sputnik. Водитель маршрутного микроавтобуса в Павлодаре, предположительно, покончил с собой в салоне служебного автомобиля, передает корреспондент агентства.
Как сообщили Sputnik Казахстан в
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 части 1 УК РК (Доведение до самоубийства). Назначена
Что послужило причиной самоубийства, и добровольно ли водитель ушел из жизни, на эти и другие вопросы полицейские пока не дают ответа.
По неподтвержденным данным, незадолго до этого мужчина просился о переводе его водителем на другой маршрут.