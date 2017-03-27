Пожилая уфимка отдала «волшебнику» 50 тысяч рублей за снятие порчи

65-летняя пенсионерка из Уфы попала на удочку мага-целителя.

Доверчивая бабушка из Демского района столицы Башкирии мучилась приступами непонятного кашля. По объявлению она нашла некого джентльмена, который любезно предложил вылечить недуг старушки.

После личной беседы мошенник уверенно сказал, мол, на бабушке висит семейная порча и сразу же вызвался ее устранить. Сумму за процедуру предложил космическую — 50 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась. Естественно, после обряда «исцеления» маг скрылся вместе с деньгами.

— Никогда не ведитесь на удочки подобных мошенников. Обращайтесь только к квалифицированным медикам. Обязательно предупредите о таких «целителях» своих пожилых родственников, — прокомментировали случай в администрации Уфы.