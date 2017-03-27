В Индии автобус упал в реку, погибли десять человек

Инцидент произошел около 03.30 понедельника (01.30 мск) в округе Сенапати на шоссе Импхал-Димапур. Автобус вылетел с дороги в русло протекающей вдоль нее реки в 65 километрах от Импхала.

Причина ДТП пока не установлена. Раненые госпитализированы в ближайшие больницы. Как заявляют в полиции, число жертв может вырасти, так как многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.