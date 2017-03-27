Эксгибициониста, напугавшего 6 школьниц, ловят в Ленинском районе Челябинска
Злоумышленник поджидает детей во дворах, прилегающих к учебным заведениям.
Злоумышленник поджидает детей во дворах, прилегающих к учебным заведениям.
В Ленинском районе Челябинска более месяца разыскивают эксгибициониста, пугающего школьниц после уроков, — зарегистрированы три аналогичных преступления, к которым может быть причастен один человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Преступления совершаются в дневное время с 12.00 до 15.00 на улице. Во дворах, прилегающих к школам, дети встречают незнакомца, который обнажает и демонстрирует свои половые органы, тем самым совершая иные действия сексуального характера. Первыми от выходок злоумышленника 20 февраля пострадали две 12-летние девочки, затем 12 марта на извращенца пожаловались две восьмилетние подружки, а 22 марта эксгибиционист настиг двух 14-летних школьниц.
«По данным фактам возбуждены три уголовных дела: два — по части 4 статьи 132 УК РФ и одно — по части 3 статьи 135 УК РФ. Дети
Всех, кто видел или знает
Места, где дети видели эксгибициониста:
— 20 февраля с 12.00 до 13.30 у дома по улице Дзержинского, 15 (рядом школа № 47), а также Кронштадская, 30;
— 12 марта с 13.00 до 15.00 у дома по улице Южный Бульвар, 22 (рядом со школой № 68);
— 22 марта с 14.00 до 15.00 у дома по улице Новороссийская, 86 (рядом лицей № 77).
ПРИМЕТЫ:
По версии 14-летних потерпевших: возраст около 35−45 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, лицо худощавое, овальное, щетина, карие глаза. Был в черной шапке с полосами желтого, красного и зеленого цветов, черной куртке, черных брюках. В руке был пакет с рисунком в виде цветов.
По версии 12-летних потерпевших: на вид около 40 лет, ростом около 160−170 см. Был одет в бежевую короткую куртку, синие спортивные штаны, черную шапку.
По версии 8-летних потерпевших: на вид 35−45 лет, ростом около 170−175 см. Был одет в коричневую куртку, спортивные синие брюки с белыми полосками по бокам, кепку, черные туфли.