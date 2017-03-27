На жителя Кыштыма рухнула ледяная глыба

25 марта 2017 года в Кыштыме с крыши здания на Ленина, 1 на 18-летнего юношу рухнула ледяная глыба.

Как пишет «Кыштымский рабочий», молодой человек прикрыл голову руками. Рухнувшая масса задела его в районе виска. Обошлось без серьезных травм, передает «Уралинформбюро». Пострадавший заявил, что не будет писать жалобы на коммунальщиков: они принесли ему извинения.

Между тем горожане сетуют, что опасных крыш в Кыштыме масса.