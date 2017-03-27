В Чусовом КамАЗ без тормозов снес 7 легковушек

25 марта 2017 года на подъезде к Чусовому КамАЗ с отказавшими тормозами протаранил семь легковушек. Фотографии с места ДТП в соцсети выложили очевидцы.

По словам свидетелей аварии, сначала они услышали жуткий грохот на так называемой «горе смерти», а затем увидели последствия ДТП. Все машины получили механические повреждения, грузовик был опрокинут на бок. Нескольких пострадавших доставили в больницу, их точное количество пока неизвестно, передает «Уралинформбюро».

«Мы были в завершающей седьмой машине, нас задело не так сильно как остальных! Но это очень страшно…» — написала в соцсети «ВКонтакте» участница аварии Ирина Шарифуллина (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).