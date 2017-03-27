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08:04 (мск), источник: Sputniknews.kz

Самолет сборной РК по футболу экстренно приземлился в Ереване

Самолет с казахстанскими футболистами не смог вылететь из Еревана из-за неисправности.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 27 мар — Sputnik. Самолет со сборной Казахстана по футболу на борту совершил вынужденную посадку в Ереване, откуда и произвел взлет.

Причиной экстренной посадки стала неисправность шасси, сообщил в микроблоге Twitter медиа-офицер сборной Ербол Каиров.

В настоящее время пассажиры ждут замены самолета, чтобы покинуть Армению.

В Ереване состоялся отборочный матч чемпионата мира 2018, в котором Казахстан уступил Армении со счетом 2:0.

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