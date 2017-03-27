Самолет сборной РК по футболу экстренно приземлился в Ереване
Самолет с казахстанскими футболистами не смог вылететь из Еревана
Самолет с казахстанскими футболистами не смог вылететь из Еревана
АСТАНА, 27 мар — Sputnik. Самолет со сборной Казахстана по футболу на борту совершил вынужденную посадку в Ереване, откуда и произвел взлет.
Причиной экстренной посадки стала неисправность шасси, сообщил в микроблоге Twitter
В настоящее время пассажиры ждут замены самолета, чтобы покинуть Армению.
В Ереване состоялся отборочный матч чемпионата мира 2018, в котором Казахстан уступил Армении со счетом 2:0.