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09:50 (мск), источник: Интерфакс

По итогам акции оппозиции в Краснодаре составлено почти 40 административных протоколов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Несанкционированная акция оппозиции в Краснодаре в воскресенье собрала около 300 человек, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

«По факту нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования накануне в полицию для выяснения обстоятельств были доставлены 90 человек. В результате составлено 38 протоколов об административных правонарушениях», — сказал представитель МВД.

Акция оппозиции планировалась в Чистяковской роще Краснодара, однако администрация города отказала в ее проведении в связи с тем, что на этом месте ранее была согласовано молодежное мероприятие «100 причин жить».

От Чистяковская рощи оппозиционеры двинулись к центру Краснодара, прошли несколько километров по бульвару улицы Красная до Театральной площади, где находится здание администрации города.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре был задержан организатор несанкционированной акции протеста оппозиции Мирослав Валькович после того, как неизвестный бросил дымовую шашку в сторону собравшихся в Чистяковской роще группы людей.

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