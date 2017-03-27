В Башкирии на трассе Москва-Уфа молоковоз раздавил «Ладу Приора»
Водитель легковушки погиб, два пассажира — в больнице.
Водитель легковушки погиб, два пассажира — в больнице.
Смертельная авария произошла ранним утром в воскресенье, 26 марта, на трассе М7 в Кушнаренковском районе республики. В 8.12 на 1257 километре дороги «Лада Приора» под управлением 35-летнего водителя из Казахстана вылетела на встречку. Легковушка попала прямо под колеса молоковозу «ГАЗ-28243».
Предположительно шофер «Лады» не справился с управлением, он скончался на месте аварии. В салоне легковушки находились два соотечественника водителя — 28 и 29 лет. Их с различными травмами увезли в больницу.
— За минувшие сутки в республике произошло семь ДТП, один человек погиб, девять получили травмы, — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по РБ.