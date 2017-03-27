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08:43 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге рыбак провалился под лед

На реке Исеть в Екатеринбурге рыбак провалился под лед. Мужчину спас очевидец, который позвонил спасателям.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

Инцидент произошел вчера днем. До приезда спасателей провалившемуся мужчине помог выбраться другой рыбак. Прибывшие спасатели на руках перенесли мужчину на берег и передали его бригаде «скорой помощи».

В МЧС напоминают, что выходить на лед опасно для жизни.

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