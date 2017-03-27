В Екатеринбурге рыбак провалился под лед
На реке Исеть в Екатеринбурге рыбак провалился под лед. Мужчину спас очевидец, который позвонил спасателям.
На реке Исеть в Екатеринбурге рыбак провалился под лед. Мужчину спас очевидец, который позвонил спасателям.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Инцидент произошел вчера днем. До приезда спасателей провалившемуся мужчине помог выбраться другой рыбак. Прибывшие спасатели на руках перенесли мужчину на берег и передали его бригаде «скорой помощи».
В МЧС напоминают, что выходить на лед опасно для жизни.