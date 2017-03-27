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08:46 (мск), источник: АиФ Омск

Жителя Омской области подозревают в убийстве зашедшего в гости соседа

Мужчину в дом пустила хозяйка, не спросив разрешение на это у своего сожителя.

Жителя Омской области подозревают в убийстве зашедшего в гости соседа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.

Следствие предварительно установило, что 24-летний мужчина в селе Южное Павлоградского района 24 марта зашёл в гости к своим соседям. Проснувшись, хозяин дома увидел, что в помещении находится сосед, которого без его разрешения пустила сожительница.

Начался конфликт, в ходе которого 52-летний хозяин дома несколько раз ударил ножом молодого человека. От полученных травм он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование дела продолжается.

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