В Башкирии установили личности трех погибших при столкновении поездов в Учалах
Тело четвертого погибшего пока не нашли.
Тело четвертого погибшего пока не нашли.
Стали известны имена троих человек, погибших при столкновении двух грузовых поездов. По информации, полученной из социальных сетей, жертвами крушения стали 44-летний Азат В., жертвами крушения стали 44-летний Азат В., и 32-летний Алексей Ш.
Как рассказали местные жители, двое погибших были машинистами, а третий — помощник машиниста. Еще один помощник — в больнице в тяжелом состоянии. жертвами крушения стали 44-летний Азат В., отвечающий за разъезд поездов. Однако его тело пока еще не нашли.
Напомним, в минувшее воскресенье, 26 марта, в Учалах столкнулись два грузовых поезда, принадлежащих горнообогатительному комбинату. Груженый рудой и ГСМ и порожний, локомотивы шли навстречу друг другу, но по не понятной пока причине вовремя не разъехались.
Сейчас на месте крушения работает следственная группа СУ СК России по РБ.