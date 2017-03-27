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09:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии установили личности трех погибших при столкновении поездов в Учалах

Тело четвертого погибшего пока не нашли.

Стали известны имена троих человек, погибших при столкновении двух грузовых поездов. По информации, полученной из социальных сетей, жертвами крушения стали 44-летний Азат В., жертвами крушения стали 44-летний Азат В., и 32-летний Алексей Ш.

Как рассказали местные жители, двое погибших были машинистами, а третий — помощник машиниста. Еще один помощник — в больнице в тяжелом состоянии. жертвами крушения стали 44-летний Азат В., отвечающий за разъезд поездов. Однако его тело пока еще не нашли.

Напомним, в минувшее воскресенье, 26 марта, в Учалах столкнулись два грузовых поезда, принадлежащих горнообогатительному комбинату. Груженый рудой и ГСМ и порожний, локомотивы шли навстречу друг другу, но по не понятной пока причине вовремя не разъехались.

Сейчас на месте крушения работает следственная группа СУ СК России по РБ.

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