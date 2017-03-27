В Башкирии в аварии погиб житель Казахстана, двое его земляков госпитализированы

По предварительным данным управления ГИБДД МВД по РБ, 35-летний житель Казахстана за рулем «Лады Приора» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с молоковозом ГАЗ-28243. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, его пассажиры, двое мужчин 29 и 28 лет, также жители Казахстана, с различными травмами госпитализированы.

За сутки сотрудниками ГИБДД пресечено более трех тысяч нарушений ПДД, 117 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Разыскано три угнанных автомобиля.