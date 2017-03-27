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08:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Стала известна личность четвертого погибшего при столкновении поездов в Башкирии

Им оказался 21-летний парень.

Вчера днем, 26 марта, на окраине Учалов Учалинского района республики лоб в лоб столкнулись два железнодорожных грузовых состава: один из них был пустой, другой был нагружен рудой. Погибли двое машинистов, один помощник машиниста, еще один помощник находится в больнице в тяжелом состоянии. Местные жители не пострадали.

Ночью 27 марта было найден еще один погибший. Им оказался 21-летний оператор Павел Д., находящийся на тепловозе. По словам коллег Павла, утром его опознали родные. Официальной информации о четвертом погибшем по-прежнему нет.

«В ходе проверки будет уточняться количество пострадавших из числа работников Учалинского ГОКа, обслуживающих локомотивы», — отметили в Следкоме республики.

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