Стала известна личность четвертого погибшего при столкновении поездов в Башкирии

Вчера днем, 26 марта, на окраине Учалов Учалинского района республики лоб в лоб столкнулись два железнодорожных грузовых состава: один из них был пустой, другой был нагружен рудой. Погибли двое машинистов, один помощник машиниста, еще один помощник находится в больнице в тяжелом состоянии. Местные жители не пострадали.

Ночью 27 марта было найден еще один погибший. Им оказался 21-летний оператор Павел Д., находящийся на тепловозе. По словам коллег Павла, утром его опознали родные. Официальной информации о четвертом погибшем по-прежнему нет.

«В ходе проверки будет уточняться количество пострадавших из числа работников Учалинского ГОКа, обслуживающих локомотивы», — отметили в Следкоме республики.