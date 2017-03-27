Три рецидивиста пытались обесточить частный сектор в центре Омска

В четверг, 23 марта, жилец одного из домов на улице Арнольда Нейбута заметил троих подозрительных граждан, которые рыли яму возле трансформаторной подстанции. Омич вызвал полицию. На место происшествия отправили группу задержания вневедомственной охраны.

Сотрудники правоохранительных органов заметили на месте троих мужчин в испачканной одежде. Один из троицы рубил топором дорожное полотно возле трансформатора. Подозрительные личности хотели украсть высоковольтный кабель и сдать его в металлолом.

Как сообщает управление Росгвардии по Омской области, кабель находился под напряжением. Он снабжал электроэнергией частный сектор и несколько многоэтажек. Благодаря тому, что стражи порядка вовремя вмешались, местные жители не остались без света.

Трое потенциальных похитителей оказались рецидивистами, судимыми за имущественные преступления. Подозреваемых сдали в отдел полиции.