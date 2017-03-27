Водитель иномарки погиб в аварии под Геленджиком
26 марта на трассе М-4 «Дон» при повороте на Дивноморск произошла авария с участием двух автомобилей.
26 марта на трассе М-4 «Дон» при повороте на Дивноморск произошла авария с участием двух автомобилей.
Как сообщают «Вести Кубань» со ссылкой на информацию очевидцев, в ДТП погиб один человек. Водитель Hyundai оказался зажатым в поврежденном авто, спасателям пришлось извлекать мужчину из машины с помощью специнструментов, однако спасти его врачам не удалось.
Еще один участник аварии — водитель микроавтобуса — травмировал ногу.