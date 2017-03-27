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09:28 (мск), источник: Югополис

Водитель иномарки погиб в аварии под Геленджиком

26 марта на трассе М-4 «Дон» при повороте на Дивноморск произошла авария с участием двух автомобилей.

Как сообщают «Вести Кубань» со ссылкой на информацию очевидцев, в ДТП погиб один человек. Водитель Hyundai оказался зажатым в поврежденном авто, спасателям пришлось извлекать мужчину из машины с помощью специнструментов, однако спасти его врачам не удалось.

Еще один участник аварии — водитель микроавтобуса — травмировал ногу.

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