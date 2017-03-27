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09:48 (мск), источник: ТАСС

Число жертв схода снежной лавины в Японии возросло до 8, еще 37 пострадали

Всего на склоне в момент схода лавины находились 63 человека.

ТОКИО, 27 марта. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. По меньшей мере восемь школьников погибли в результате схода снежной лавины на горнолыжном курорте в районе японского города Насу (префектура Тотиги). Об этом сообщило местное пожарное управление, выполняющее также функции спасательной службы.

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Отмечается, что все они находятся в «состоянии остановки сердца и легких», как в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи, а не спасатели.

Кроме того, по данным пожарного управления, еще 37 человек пострадали, двое из них госпитализированы с тяжелыми травмами.

Как заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, в связи с происшествием в Тотиги при правительстве страны создан экстренный штаб, который будет координировать поисковые работы.

Также сообщается, что власти префектуры направили запрос на привлечение подразделений Сил самообороны Японии к участию в операции.

Всего на склоне в момент схода лавины находились 63 человека

В группу входили учащиеся старших классов из семи разных школ Тотиги. Все они занимались в секциях скалолазания и в сопровождении инструкторов практиковали восхождение на гору.

Комментарии
1
Дядя Сухов
Жалко детей....
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