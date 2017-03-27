Число жертв схода снежной лавины в Японии возросло до 8, еще 37 пострадали
Всего на склоне в момент схода лавины находились 63 человека.
Всего на склоне в момент схода лавины находились 63 человека.
ТОКИО, 27 марта. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. По меньшей мере восемь школьников погибли в результате схода снежной лавины на горнолыжном курорте в районе японского города Насу (префектура Тотиги). Об этом сообщило местное пожарное управление, выполняющее также функции спасательной службы.
Отмечается, что все они находятся в «состоянии остановки сердца и легких», как в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи, а не спасатели.
Кроме того, по данным пожарного управления, еще 37 человек пострадали, двое из них госпитализированы с тяжелыми травмами.
Как заявил на
Также сообщается, что власти префектуры направили запрос на привлечение подразделений Сил самообороны Японии к участию в операции.
В группу входили учащиеся старших классов из семи разных школ Тотиги. Все они занимались в секциях скалолазания и в сопровождении инструкторов практиковали восхождение на гору.