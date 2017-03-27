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10:17 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае пьяный отец посадил за руль 15-летнего сына

Мужчина пытался избежать наказания за пьяную езду.

В Рыбинском районе сотрудники ДПС задержали 15-летнего подростка, который управлял автомобилем в присутствии своих пьяных родителей. Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на участке трассы М-53. Наряд ДПС остановил автомобиль ВАЗ-2115, который выехал на «встречку». За рулем сидел 15-летний подросток, а на пассажирских местах сидели его пьяные мать и отец.

Стражи порядка установили, что семья возвращалась от гостей. Отец подростка, пытаясь избежать ответственности за управление в состоянии опьянения, посадил за руль сына.

В отношении мужчины составлен протокол по статье КоАП «передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

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