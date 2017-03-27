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09:21 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Кунгуре затопило изолятор временного содержания

Правоохранители обратились за помощью к спасателям.

Изолятор временного содержания затопило в Кунгуре талой водой.

Как сообщили в Кунгурской службе спасения, 26 марта к ним поступил звонок от дежурного сотрудника отдела полиции с сообщением о том, что на улице Карла Маркса, 27 подтапливает изолятор. Спасатели прибыли на место, чтобы откачать воду. Однако к моменту их прибытия уже работали сотрудники «Водоканала». Помощи не потребовалось.

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