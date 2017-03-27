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09:16 (мск), источник: РИА Новости

Источник: в Башкирии выросло число погибших при столкновении поездов

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Четыре человека погибли, еще один пострадал, по уточненным данным, при столкновении двух железнодорожных составов на Учалинском горно-обогатительном комбинате в Башкирии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось о трех погибших и одном пострадавшем в результате столкновения.

«Пострадали пять человек, четверо из них погибли, один человек госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате столкновения поездов с рельсов сошли две цистерны с дизельным топливом, один локомотив опрокинулся.

По данным источника, проведена перекачка дизтоплива из поврежденных железнодорожных цистерн. Сами железнодорожные составы убраны с пути. Розлив топлива ликвидирован. Аварийно-восстановительные работы на месте ЧП планируется завершить к 16.00 мск понедельника.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на однопутной ветке Учалинского горно-обогатительного комбината, который находится на окраине города Учалы. Грузовые составы следовали навстречу друг другу. Один из них был пустой, другой состав был нагружен рудой и горюче-смазочными материалами.

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