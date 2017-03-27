Источник: в Башкирии выросло число погибших при столкновении поездов
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Четыре человека погибли, еще один пострадал, по уточненным данным, при столкновении двух железнодорожных составов на Учалинском
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Четыре человека погибли, еще один пострадал, по уточненным данным, при столкновении двух железнодорожных составов на Учалинском
Ранее сообщалось о трех погибших и одном пострадавшем в результате столкновения.
«Пострадали пять человек, четверо из них погибли, один человек госпитализирован», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате столкновения поездов с рельсов сошли две цистерны с дизельным топливом, один локомотив опрокинулся.
По данным источника, проведена перекачка дизтоплива из поврежденных железнодорожных цистерн. Сами железнодорожные составы убраны с пути. Розлив топлива ликвидирован.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел на однопутной ветке Учалинского