Источник: в Башкирии выросло число погибших при столкновении поездов

Ранее сообщалось о трех погибших и одном пострадавшем в результате столкновения.

«Пострадали пять человек, четверо из них погибли, один человек госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате столкновения поездов с рельсов сошли две цистерны с дизельным топливом, один локомотив опрокинулся.

По данным источника, проведена перекачка дизтоплива из поврежденных железнодорожных цистерн. Сами железнодорожные составы убраны с пути. Розлив топлива ликвидирован. Аварийно-восстановительные работы на месте ЧП планируется завершить к 16.00 мск понедельника.